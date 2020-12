"O problema fundamental da estratégia sueca é que nunca se admitem erros"

Gabriela Sá, portuguesa residente na Suécia há treze anos, reconhece a mudança de hábitos no seio familiar mas admite também as diferenças entre as medidas suecas e portuguesas: "Usei máscara para uma consulta. A própria médica pediu que a tirasse", recorda.



A fórmula sueca para alcançar a imunidade de grupo é explicada pelos especialistas mas também criticada. Lena Einhorn, com uma longa carreira como virologista, explica que "o problema fundamental da estratégia sueca é que nunca se admitem erros". No entanto, a gravidade da situação levou a um pedido de desculpas por parte do próprio rei da Suécia.