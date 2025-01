A ameaça terrorista em França é a mais grave de sempre. São declarações do Ministro francês do Interior na semana em que o país recordou 10 anos do atentado ao Charlie Hebdo.

A 7 de janeiro de 2015 os irmãos Kouachi mataram 12 pessoas, 8 eram da redação do jornal satírico. Os franceses uniram-se para homenagear todos. Os profissionais do Charlie Hebdo lançaram uma edição especial, com dezenas de caricaturas e textos de reflexão.