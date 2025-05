No dia 9 de maio celebra-se a assinatura da declaração de Robert Schuman que criou a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço

Em 2025 celebram-se 75 anos desde que foi criada uma das organizações antecessoras da União Europeia, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço. A iniciativa coube ao antigo Ministro dos Negócios Estrangeiros francês, Robert Schuman.



Com este passo, Robert Schuman promoveu os princípios da cooperação e da solidariedade europeia, que ainda hoje guiam o projeto europeu.



A história por detrás do Dia da Europa é contada pela Diretora do Centro de Estudos Internacionais do Iscte, Ana Mónica Fonseca.