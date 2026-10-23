A queda do Muro de Berlim: a escolha de Francisco Assis

A queda do Muro de Berlim deu-se a 9 de novembro de 1989. Para o eurodeputado do PS Francisco Assis foi um dos acontecimentos mais marcantes da história europeia. Simbolizou o enfraquecimento dos regimes comunistas da Europa de Leste e abriu caminho à reunificação da Alemanha.



Portugal assinala em 2026 os seus 40 anos de adesão à União Europeia - antiga Comunidade Económica Europeia. Para assinalar estas quatro décadas, a RTP Europa pediu aos 21 eurodeputados portugueses que identificassem os acontecimentos que marcaram estes últimos tempos. Em colaboração com o Parlamento Europeu, esta rúbrica integra o programa de atualidade o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”.