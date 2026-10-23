Europa
A queda do Muro de Berlim: a escolha de Francisco Assis
Neste episódio dedicado aos 40 anos de Portugal na União Europeia, o eurodeputado socialista, Francisco Assis, destaca a queda do Muro de Berlim como o acontecimento que marcou estas quatro décadas de integração europeia
Portugal assinala em 2026 os seus 40 anos de adesão à União Europeia - antiga Comunidade Económica Europeia. Para assinalar estas quatro décadas, a RTP Europa pediu aos 21 eurodeputados portugueses que identificassem os acontecimentos que marcaram estes últimos tempos. Em colaboração com o Parlamento Europeu, esta rúbrica integra o programa de atualidade o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”.