Caranguejo azul é a nova aposta da economia algarvia

O caranguejo azul é uma espécie invasora em Portugal. Está presente no Algarve há alguns anos e é capaz de provocar danos na atividade piscatória, como por exemplo a danificação de redes de pesca.



Perante este problema, o caranguejo azul está a ser estudado por um consórcio composto pelo S2AQUAcoLab, a Universidade do Algarve e uma empresa privada de Castro Marim. O projeto é apoiado em mais de 700 mil euros por fundos europeus, através do Programa Algarve 2030. O objetivo é comercializar esta espécie invasora, no momento em que muda de casca e torna-se mole. Nos EUA o caranguejo azul é considerado uma iguaria.