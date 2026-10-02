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Centro de apoio de migrantes funciona há mais de três décadas no centro de Lisboa
Fundado em 1992, o Centro Padres Alves Correia oferece uma rede de apoio a migrantes na freguesia da Estrela, em Lisboa
Dão aulas de português, formação e aconselhamento profissional e ainda apoio a nível burocrático. Agora, esta rede de ajuda estende-se a quatro concelhos da Área Metropolitana de Lisboa: Barreiro, Sintra, Loures e Amadora, graças ao financiamento do FAMI - o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração.