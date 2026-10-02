Centro de apoio de migrantes funciona há mais de três décadas no centro de Lisboa

Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a Grande Lisboa continua a concentrar a maior comunidade estrangeira do país: cerca de 546 mil pessoas. O CEPAC procura ajudar migrantes no difícil processo de integração no país.



Dão aulas de português, formação e aconselhamento profissional e ainda apoio a nível burocrático. Agora, esta rede de ajuda estende-se a quatro concelhos da Área Metropolitana de Lisboa: Barreiro, Sintra, Loures e Amadora, graças ao financiamento do FAMI - o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração.