Centro de apoio de migrantes funciona há mais de três décadas no centro de Lisboa

Centro de apoio de migrantes funciona há mais de três décadas no centro de Lisboa

Fundado em 1992, o Centro Padres Alves Correia oferece uma rede de apoio a migrantes na freguesia da Estrela, em Lisboa

RTP /
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Segundo o Instituto Nacional de Estatística, a Grande Lisboa continua a concentrar a maior comunidade estrangeira do país: cerca de 546 mil pessoas. O CEPAC procura ajudar migrantes no difícil processo de integração no país.

Dão aulas de português, formação e aconselhamento profissional e ainda apoio a nível burocrático. Agora, esta rede de ajuda estende-se a quatro concelhos da Área Metropolitana de Lisboa: Barreiro, Sintra, Loures e Amadora, graças ao financiamento do FAMI - o Fundo para o Asilo, a Migração e a Integração. 
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