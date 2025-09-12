Dmytro Tuzhanskyi, conselheiro político do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia: "Vladimir Putin quer destruir a Ucrânia por dentro"
Em entrevista exclusiva à RTP, o conselheiro político ucraniano teoriza sobre as intenções do Presidente russo.
Dmytro Tuzhanskyi é conselheiro político do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. Em entrevista ao 'Terra Europa' acredita que Vladimir Putin, mais do que conquistar territórios, quer "destruir a Ucrânia por dentro". O analista político alerta para a desinformação russa crescente na Ucrânia: "É uma guerra cognitiva. Querem mudar a nossa forma de pensar e de tomar decisões".
O ucraniano Dmytro Tuzhanskyi acredita que uma das fraquezas da Rússia é a falta de recursos, mas insiste que é preciso o apoio dos Estados Unidos para chegar a um acordo de paz. A entrevista é de Rebecca Abecassis, enviada especial à Ucrânia.