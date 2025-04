O Presidente dos Estados Unidos lançou uma guerra comercial contra o resto do mundo

Donald Trump anunciou novas taxas sobre os bens importados para os Estados Unidos. No caso dos bens europeus, as tarifas serão de 20%. No caso dos automóveis, aço e alumínio a taxa sobe aos 25%.

Ursula Von der Leyen criticou veementemente a decisão da Casa Branca. A Presidente da Comissão Europeia antecipa consequências económicas catastróficas para todo o mundo, sobretudo para os países em desenvolvimento.