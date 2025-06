Lisboa acolheu a atuação de uma klapa, um coro de canto a capella, típico do Sul da Croácia. O concerto serviu para assinalar o Dia Nacional do país, 30 de maio, e ainda os 30 anos do fim da Guerra da independência croata. Esta tradição é Património Cultural e Imaterial da Unesco e assemelha-se ao Cante Alentejano.