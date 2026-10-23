Europa
ENLU: a limpeza urbana e sustentabilidade em debate em Guimarães
Durante três dias, a Capital Verde Europeia recebeu o Encontro Nacional de Limpeza Urbana, uma oportunidade de pensar no que vem depois do consumo
O reforço dos espaços verdes tem sido apontado como resposta às consequências das vagas de calor intenso que se fizeram sentir este verão por toda a Europa. O Fórum contou com testemunhos de diferentes cidades, na Europa e não só.
A RTP Europa foi perceber como Portugal pode aprender com cidades como Nice, em França, ou Fortaleza, no Brasil, para lidar com o impacto do turismo na sustentabilidade e perceber como é que a tecnologia pode ser um aliado a estas soluções.