O Eurostat é o serviço de estatística da União Europeia responsável por recolher e publicar dados sobre os países europeus. Permite comparar indicadores como a inflação, o desemprego, o crescimento económico e a pobreza entre países, como esclarece o professor de economia Pedro Martins.



O “Dicionário Económico Europeu” é uma rúbrica de literacia financeira da RTP Europa e integra o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”. Neste segmento, professores e estudantes da Universidade Nova School of Business and Economics descomplicam termos económicos que marcam diariamente a vida dos cidadãos europeus.