O Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional - ou FEDER - é um instrumento da UE que financia projetos de desenvolvimento das regiões, como simplifica o professor João Duarte. Ajuda a reduzir as desigualdades regionais, apoiando uma variedade de áreas como a inovação, os transportes e a eficiência energética.



O “Dicionário Económico Europeu” é uma rúbrica de literacia financeira da RTP Europa e integra o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”. Neste segmento, professores e estudantes da Universidade Nova School of Business and Economics descomplicam termos económicos que marcam diariamente a vida dos cidadãos europeus.