Fundo Social Europeu Mais financia nova modalidade de apoio alimentar em Portugal

RTP

Cartão social eletrónico permite maior liberdade de escolha aos beneficiários, em comparação com os cabazes alimentares

Quase 40 mil portugueses beneficiam do cartão social eletrónico, uma nova modalidade de apoio alimentar. Todos os meses, é depositado um determinado valor no cartão, que permite aos beneficiários adquirirem bens alimentares nos mais diversos estabelecimentos comerciais. “O valor de referência para o titular é 50,95€ e os restantes elementos do agregado 70%, ou seja, 35,67€”, explica a técnica do Centro Cultural dos Bairros de São João e Olival Queimado, em Alcácer do Sal, Maria Piedade Correia.

Alcácer do Sal foi uma das cidades que abraçou o projeto-piloto, no início do ano. O objetivo não é substituir os cabazes alimentares, mas combater alguns constrangimentos que os cabazes alimentares instalaram. Rosália Ribeiro fez a passagem para o cartão social em março deste ano. Explica que a grande vantagem desta nova alternativa é a liberdade de escolha.

A modalidade indireta de apoio alimentar abrange todo o território português, beneficiando quase 14 mil famílias. Nos Bairros de São João e Olival Queimado, em Alcácer do Sal, 173 residentes recebem este apoio, um investimento total de 21 mil euros, com uma forte comparticipação europeia: 19 mil euros do Fundo Social Europeu Mais.
