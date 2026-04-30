Fundos europeus desenvolvem competências para jovens mais vulneráveis

O Programa Escolhas foi criado em 2001 para que jovens, em contextos socioeconómicos mais vulneráveis, possam desenvolver diferentes competências pessoais, sociais e cognitivas. O projeto é comparticipado pela União Europeia, através do Pessoas 2030, e está presente em 75 concelhos. O Fundão é uma das cidades de referência no Programa Escolhas.



É o Centro Assistencial Cultural e Formativo do Fundão que gere localmente o Programa Escolhas. Os imigrantes e os afrodescendentes são os que mais têm participado nas atividades propostas. Representam 66% dos jovens participantes. O arvorismo foi a dinâmica escolhida para esta semana.



O Programa Escolhas desdobra-se em 118 projetos, de norte a sul do país - e também nas ilhas. Em 25 anos de projeto, a iniciativa já beneficiou 460 mil crianças e jovens.