Fundos europeus possibilitam o ensino da música em Trás-os-Montes

Criada em 1990, a Escola Profissional de Artes de Mirandela é uma das cinco escolas portuguesas que oferece o Curso de Educação e Formação de Jovens na Área da Música (CEFJAM). Esta é uma opção do ensino profissional que dá equivalência ao 9º ano e concilia disciplinas tradicionais, como o português, e a formação musical.



Hoje, a escola acolhe 110 de alunos de toda a região de Trás-os-Montes. Alguns dos estudantes são de localidades distantes, como é o caso de Torre de Moncorvo ou Freixo de Espada à Cinta, a cerca de 100 quilómetros de Mirandela. Graças ao apoio do Fundo Social Europeu Mais, os jovens têm acesso a instrumentos e podem habitar uma residência escolar de forma gratuita.