Europa
Fundos europeus possibilitam o ensino da música em Trás-os-Montes
A Escola Profissional de Artes de Mirandela já formou cerca de 900 jovens transmontanos, nos últimos anos
Hoje, a escola acolhe 110 de alunos de toda a região de Trás-os-Montes. Alguns dos estudantes são de localidades distantes, como é o caso de Torre de Moncorvo ou Freixo de Espada à Cinta, a cerca de 100 quilómetros de Mirandela. Graças ao apoio do Fundo Social Europeu Mais, os jovens têm acesso a instrumentos e podem habitar uma residência escolar de forma gratuita.