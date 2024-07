A Portucal com ACNUR organizou uma sessão de sensibilização com crianças na Casa das Histórias de Paulo Rego, em Cascais.Para assinalar o Dia Mundial do Refugiado, cinco dezenas de crianças foram desafiadas a vestir o colete humanitário e a refletir sobre a vulnerabilidade dos refugiados. Joana Lopes, técnica de sensibilização da Portugal com ACNUR, reforça a importância destes eventos como forma de contrariar alguns discursos mais extremistas que já estão a entrar nas salas de aulas.