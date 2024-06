Shahd Wadi é palestiniana, mas nasceu no Egipto. A família foi expulsa da Palestina em 1948 e viveram, durante décadas, como refugiados.Hoje, já tem a nacionalidade portuguesa e trabalha como tradutora. Shahd Wadi relata as dificuldades que os migrantes e refugiados palestinianos têm na União Europeia no acesso a documentação e serviços públicos, já que o estado Palestiniano não é reconhecido universalmente.