Maria Luís Albuquerque, Comissária Europeia: "A literacia financeira é uma competência básica, idealmente introduzida no sistema de ensino"

Maria Luís Albuquerque esteve pela primeira vez na escola de verão da Comissão Europeia, o Summer CEmp. Em entrevista à RTP Europa, a atual Comissária Europeia com a pasta dos Serviços Financeiros e a União da Poupança e dos Investimentos assume que a literacia financeira deveria começar nas escolas. Maria Luís Albuquerque admite que essa decisão depende de cada um dos 27 Estados-Membros da UE, mas que tudo está a fazer "para conseguir melhorar os níveis de literacia financeira na população, idealmente começando na escola".





Em relação ao polémico Orçamento da União Europeia para o período de 2028 e 2034, a antiga Ministra das Finanças de Portugal insiste no investimento em defesa. Para Maria Luís Albuquerque, é necessário encontrar "um orçamento comunitário que seja mais flexível do que os anteriores", para conseguir responder às diferentes e imprevisíveis situações. "Nós temos de fazer escolhas - e não serão fáceis", afirma a Comissária portuguesa.