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Maria Luís Albuquerque, Comissária Europeia: "A literacia financeira é uma competência básica, idealmente introduzida no sistema de ensino"
Numa entrevista à RTP Europa, a antiga Ministra das Finanças de Portugal defende a importância da literacia financeira para os jovens e insiste que a defesa é uma das principais prioridades do próximo Orçamento da União Europeia
Em relação ao polémico Orçamento da União Europeia para o período de 2028 e 2034, a antiga Ministra das Finanças de Portugal insiste no investimento em defesa. Para Maria Luís Albuquerque, é necessário encontrar "um orçamento comunitário que seja mais flexível do que os anteriores", para conseguir responder às diferentes e imprevisíveis situações. "Nós temos de fazer escolhas - e não serão fáceis", afirma a Comissária portuguesa.