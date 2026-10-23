Europa
O Espaço Schengen e a vacinação contra a COVID-19: a escolha de Marta Temido
Neste episódio dedicado aos 40 anos de Portugal na União Europeia, a eurodeputada socialista, Marta Temido, escolhe o Espaço Schengen e a vacinação contra a COVID-19 como os acontecimentos que marcaram estas quatro décadas de integração europeia
Também a vacinação contra a COVID-19, que coincidiu com a Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia, em 2021, tal como o mandato de Marta Temido enquanto Ministra da Saúde, foi identificada pela eurodeputada como um momento memorável.
Portugal assinala em 2026 os seus 40 anos de adesão à União Europeia - antiga Comunidade Económica Europeia. Para assinalar estas quatro décadas, a RTP Europa pediu aos 21 eurodeputados portugueses que identificassem os acontecimentos que marcaram estes últimos tempos. Em colaboração com o Parlamento Europeu, esta rúbrica integra o programa de atualidade o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”.