O programa Erasmus e as regiões portuguesas ultraperiféricas: a escolha de Paulo do Nascimento Cabral

Criado em 1987, o programa Erasmus apoia a mobilidade de jovens na Europa, com isenção de propinas na instituição de acolhimento e apoio financeiro através de bolsas. Este intercâmbio de experiências, aprendizagens e culturas levou o levou o eurodeputado do PSD Paulo do Nascimento Cabral a escolher este como um dos momentos que marcou os últimos 40 anos. Mas não foi o único.



Também a atribuição do título de região ultraperiférica aos arquipélagos da Madeira e dos Açores - de onde o eurodeputado é natural - foi identificada por Paulo do Nascimento Cabral como um momento memorável. As regiões ultraperiféricas beneficiam de medidas específicas de apoio e de financiamento adicional de forma a compensar algumas limitações sociais, económicas e estruturais.



Portugal assinala em 2026 os seus 40 anos de adesão à União Europeia - antiga Comunidade Económica Europeia. Para assinalar estas quatro décadas, a RTP Europa pediu aos 21 eurodeputados portugueses que identificassem os acontecimentos que marcaram estes últimos tempos. Em colaboração com o Parlamento Europeu, esta rúbrica integra o programa de atualidade o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”.