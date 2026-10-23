Europa
O programa Erasmus e as regiões portuguesas ultraperiféricas: a escolha de Paulo do Nascimento Cabral
Neste episódio dedicado aos 40 anos de Portugal na União Europeia, o eurodeputado social-democrata, Paulo do Nascimento Cabral, destaca o programa Erasmus e as regiões ultraperiféricas como os acontecimentos que marcaram estas quatro décadas de integração europeia
Também a atribuição do título de região ultraperiférica aos arquipélagos da Madeira e dos Açores - de onde o eurodeputado é natural - foi identificada por Paulo do Nascimento Cabral como um momento memorável. As regiões ultraperiféricas beneficiam de medidas específicas de apoio e de financiamento adicional de forma a compensar algumas limitações sociais, económicas e estruturais.
Portugal assinala em 2026 os seus 40 anos de adesão à União Europeia - antiga Comunidade Económica Europeia. Para assinalar estas quatro décadas, a RTP Europa pediu aos 21 eurodeputados portugueses que identificassem os acontecimentos que marcaram estes últimos tempos. Em colaboração com o Parlamento Europeu, esta rúbrica integra o programa de atualidade o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”.