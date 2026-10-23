A Organização Mundial do Comércio estabelece regras para o comércio entre países, ajuda a resolver conflitos comerciais e influencia as condições em que os países vendem e compram produtos e serviços a nível mundial. A explicação é do professor de economia António Alvarenga.



O “Dicionário Económico Europeu” é uma rúbrica de literacia financeira da RTP Europa e integra o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”. Neste segmento, professores e estudantes da Universidade Nova School of Business and Economics descomplicam termos económicos que marcam diariamente a vida dos cidadãos europeus.