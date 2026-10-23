É um conjunto de regras europeias destinadas a garantir que os países mantêm finanças públicas sustentáveis, controlando os défices e a dívida pública. O Pacto de Estabilidade e Crescimento procura evitar desequilíbrios orçamentais que possam pôr em risco a estabilidade económica da UE e da zona euro, como esclarece a aluna de Doutoramento Mariana Esteves.



O “Dicionário Económico Europeu” é uma rúbrica de literacia financeira da RTP Europa e integra o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”. Neste segmento, professores e estudantes da Universidade Nova School of Business and Economics descomplicam termos económicos que marcam diariamente a vida dos cidadãos europeus.