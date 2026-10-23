Europa
Pacto de Estabilidade e Crescimento
Neste episódio do "Dicionário Económico Europeu", a aluna de Doutoramento Mariana Esteves desconstrói este pacto da União Europeia
O “Dicionário Económico Europeu” é uma rúbrica de literacia financeira da RTP Europa e integra o programa de atualidade europeia da RTP Notícias, “Terra Europa”. Neste segmento, professores e estudantes da Universidade Nova School of Business and Economics descomplicam termos económicos que marcam diariamente a vida dos cidadãos europeus.