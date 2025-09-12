Primeira edição do EnlargmentCEmp em Lviv

Lviv acolheu um evento de jovens portugueses e ucranianos. Foi organizado pela Agência Nacional Erasmus+ Juventude e Desporto, com o apoio da Representação da Comissão Europeia em Portugal e a Câmara Municipal de Lviv. Os organizadores do EnlargementCEmp convidaram representantes do governo ucraniano para explicar o futuro da Ucrânia.



Dmytro Tuzhanskyi é conselheiro político do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia. Em entrevista ao 'Terra Europa' acredita que Vladimir Putin, mais do que conquistar territórios, quer "destruir a Ucrânia por dentro". O analista político alerta para a desinformação russa crescente: "É uma guerra cognitiva. Querem mudar a nossa forma de pensar e de tomar decisões".



O ucraniano Dmytro Tuzhanskyi acredita que uma das fraquezas da Rússia é a falta de recursos, mas insiste que é preciso o apoio dos Estados Unidos para chegar a um acordo de paz. A entrevista é de Rebecca Abecassis e Hugo Dinis Neves, enviados especiais à Ucrânia.