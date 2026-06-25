Mundo
Europa
Refugiadas em Lisboa, mulheres ucranianas reiventam-se e abrem negócios inovadores
Chegaram a Portugal em 2022, depois do início da invasão russa em grande escala. A RTP conheceu a história de três empresárias ucranianas, apoiadas pela ONG Ukranian HUB
A ONG Ukranian Hub, fundada em 2022, dá apoio e formação a estas mulheres ucranianas que vivem em Portugal. Durante três meses, organizam um programa de formação onde explicam a legislação europeia e conceitos básicos da área de gestão. 12 empresárias ucranianas receberam até financiamento direto para começar os seus negócios.