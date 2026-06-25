Refugiadas em Lisboa, mulheres ucranianas reiventam-se e abrem negócios inovadores

Refugiadas em Lisboa, mulheres ucranianas reiventam-se e abrem negócios inovadores

Chegaram a Portugal em 2022, depois do início da invasão russa em grande escala. A RTP conheceu a história de três empresárias ucranianas, apoiadas pela ONG Ukranian HUB

RTP /
VER MAIS
Desde o início da invasão russa à Ucrânia, Portugal acolheu cerca de 54 mil refugiados ucranianos, a maioria mulheres. Quatro anos depois, muitos não cruzaram os braços e criaram, de raíz, empresas em Lisboa.

A ONG Ukranian Hub, fundada em 2022, dá apoio e formação a estas mulheres ucranianas que vivem em Portugal. Durante três meses, organizam um programa de formação onde explicam a legislação europeia e conceitos básicos da área de gestão. 12 empresárias ucranianas receberam até financiamento direto para começar os seus negócios.
PUB
PUB