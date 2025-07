A relação entre a União Europeia e os Estados Unidos está a viver um momento particular. Por um lado, Donald Trump quer impor tarifas de 30% aos produtos europeus. Por outro lado, desiludido com Vladimir Putin, o presidente norte-americano mostra-se mais próximo dos parceiros da NATO no apoio militar à Ucrânia. Reportagem de Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro em Washington