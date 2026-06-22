UE atribui 30 milhões em apoio de emergência aos agricultores portugueses



Estes fundos vão apoiar os agricultores afetados por danos significativos causados por fenómenos climáticos adversos. O apoio destinar-se-á aos produtores de fruta, frutos secos, vinha, oliveiras e culturas aráveis, incluindo produtores de gado misto. O orçamento atribuído pode ser complementado até 200% por fundos nacionais.



Ao longo de 2025 e no primeiro semestre de 2026, os agricultores destes países sofreram danos significativos e perdas económicas devido a fenómenos climáticos adversos e catástrofes naturais.



Portugal foi atingido pela tempestade Kristin em janeiro e fevereiro de 2026, com chuvas intensas, ventos fortes e inundações que causaram danos e destruíram terrenos agrícolas e infraestruturas. Isto resultou em perdas consideráveis para a produção agrícola.



Os sectores agrícolas e culturas elegíveis para apoio incluem, no caso de Portugal, culturas aráveis, azeite e azeitona de mesa, frutas e legumes, vinho e pecuária.



As autoridades nacionais devem garantir que os agricultores recebem o apoio rapidamente, e a ajuda deve ser distribuída até 28 de fevereiro de 2027, o mais tardar.



Os agricultores de Portugal vão receber, os da Roménia 14,8 milhões de euros, os do Chipre 4,6 milhões de euros, os da Croácia 4,4 milhões de euros e os da Eslovénia 2,8 milhões de euros.