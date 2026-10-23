União Europeia investe na educação profissional em Ponte de Sor

Os Cursos de Aprendizagem são uma modalidade de formação profissional, com uma forte componente de especialização. A parte teórica é dada pela escola, através do ensino regular, enquanto a prática é promovida em parceria com centros de formação, como este, em Ponte de Sor.



O curso profissional de Mecânico de Aeronaves e de Material de Voo é um dos vários exemplos de Cursos de Aprendizagem disponibilizados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional. É dado pela Sevenair Academy, uma academia de formação aeronáutica instalada no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor.



Esta formação é cofinanciada pela União Europeia, através do Programa Pessoas 2030. Só na região Centro, os Cursos de Aprendizagem receberam um apoio total de quase 12 milhões de euros, dos quais 10 milhões foram comparticipados pelo Fundo Social Europeu Mais.



Em Ponte de Sor existe um curso profissional ligado à aeronáutica que dá equivalência ao 12.º ano. Mas não é caso único. Chamam-se "Cursos de Aprendizagem" e estão espalhados pelo país inteiro. São financiados pela União Europeia e permitem que jovens até aos 29 anos, com aptidões mais específicas, tenham alternativas ao ensino regular.