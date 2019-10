Brexit. França disponível para dar mais alguns dias ao Reino Unido

A secretária de estado dos assuntos europeus, do Governo de Macron, diz que a França não aceitará qualquer extensão do prazo para além disso.



A agência Reuters cita também uma fonte do gabinete do primeiro-ministro britânico que afirma que só com novas eleições poderá ser ultrapassado o impasse.



A fonte descreve a situação no parlamento britânico como de rutura total.



O correspondente da Antena 1 em Londres, Bruno Manteigas, diz que não é impossível, mas não é tradição eleições no inverno e próximo do Natal e o que poderá acontecer a seguir.



O parlamento britânico aprovou a proposta de lei apresentada pelo governo e abriu caminho à discussão do acordo de saída negociado a semana passada por Boris Johnson com a União Europeia.



Por outro lado o parlamento rejeitou o calendário proposto por Boris Johnson.



O presidente da União Europeia, Donald Tusk já reagiu á decisão do parlamento britânico.



Depois de consultar os líderes europeus Tusk diz que vai propor a extensão do prazo de saída do Reino Unido da União Europeia e acrescenta que vai propor também um procedimento que evite um novo concelho europeu para a aceitação do prolongamento do prazo.



A porta-voz da comissão europeia Mina Andreeva também já disse que a comissão tomou nota da decisão do parlamento britânico e que o presidente da comissão está a consultar os líderes europeus sobre a proposta de adiamento do Brexit para 31 de Janeiro.