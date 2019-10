Camionistas com vida difícil na União Europeia

O acordo para o “Brexit” está em andamento. Na estrada estão muitos motoristas de pesados, que transportam mercadorias entre a Europa Continental e o Reino Unido.

Atravessam o Canal da Mancha, entre os portos de Calais, em França, e Dover, em Inglaterra.



Com o impasse sobre a saída da União Europeia, estes camionistas vivem em grande expectativa.



A correspondente da RTP/Antena 1 em França, Rosário Salgueiro, acompanhou este trajeto, feito por um camionista português, que ao volante constata que, mesmo antes do Reino Unido sair da União Europeia, são quatro os pontos de controlo, que levam cada camião a demorar quase uma hora a entrar no ferry, que faz a travessia entre as duas costas.