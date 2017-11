Legionella: estranho caso dos velórios interrompidos

A PSP confessa algum desconforto, as famílias ficaram indignadas.



O MP não recebeu qualquer declaração de óbito das duas vítimas mortais infetadas com legionella.



É o que consta de um comunicado, do próprio MP, que revela que por não ter recebido as declarações de óbito teve necessidade de recolher elementos para identificar as vítimas, as circunstâncias e os locais onde as mortes ocorreram.



O MP diz que depois de conseguir esses elementos, foi informado de que os corpos já tinham sido entregues às famílias, o que levou a que a PSP interrompesse os dois velórios, de modo a levar os dois corpos, para o Instituto de Medicina Legal (IML), para serem feitas as autópsias.



No caso do velório na Igreja de Campo de Ourique, Joana Araújo, neta da vítima, disse à Antena 1 que a família não consegue entender o que se passou.



A vítima estava internada no Hospital de Santa Maria. A família questionou o hospital sobre a necessidade de ser feita uma autópsia, mas a resposta que obteve foi que não era necessário.





Joana Araújo, neta da vítima entrevistada pela jornalista Ana Luísa AlvesA PSP levou o corpo para autópsia. A família foi informada de que o corpo será devolvido esta quarta-feira.Uma situação que o bastonário da Ordem dos Advogados, considera anormal.Guilherme Figueiredo diz que não conhece o caso e também não o consegue explicar.O bastonário dos advogados sublinha no entanto que esta é uma situação que até pode estar a proteger o interesse das famílias, apesar da situação difícil com que os familiares das vítimas foram confrontados.A explicação de Guilherme Figueiredo, bastonário da Ordem dos Advogados.Na noite de terça-feira foi confirmado mais um caso. Ao todo, são já 35 casos confirmados.Um balanço feito pela diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, que diz que a tendência neste momento é para a estabilização deste surto.Ainda sobre o caso das autópsias pedidas pelo MP,Teresa Magalhães, especialista em medicina legal e professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, diz que não conhece o caso em concreto mas explica que há dois tipos de autópsia.Um deles pretende investigar a morte numa perspetiva clínica.Outro tipo de autópsia é para despistar eventuais crimes.Teresa Magalhães, especialista em medicina legal, entrevistada pela jornalista Sandra Henriques.