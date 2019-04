Linha de apoio sénior ajuda três mil idosos por semana

Quatro meses depois do arranque de um projeto-piloto nas regiões de Lisboa e do Porto, perto de 17 por cento dos idosos contactados precisam de vários tipos de ajuda, como conta a jornalista Rosa Azevedo.



A linha de apoio sénior do SNS 24 está a acompanhar os idosos em situação de fragilidade.



Os idosos contactados, com mais de 75 anos, precisam de vários tipos de ajuda.