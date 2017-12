Médicos trocam SNS pelo setor privado

É uma das conclusões de um estudo realizado nesta região do país com a colaboração da Ordem dos Médicos.



A pesquisa, que a agência Lusa dá a conhecer esta segunda-feira, mostra ainda que quase metade dos cerca de 100 internos que participaram neste inquérito pondera emigrar após concluir o internato de especialidade.



Por causa das férias dezenas de hospitais do país estão a contratar médicos tarefeiros para preencher as escalas deste mês de dezembro.



O jornal Diário de Noticias adianta, como conta a jornalista Rosa Azevedo, que a região do Algarve é a mais afetada.