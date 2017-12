Mas o “boom” de nascimentos nestes dois meses não compensa o resto do ano revela o jornal I, como conta a jornalista Arlinda Brandão.



Desde o início de 2017 nasceram menos 1023 bebés em Portugal, a contrariar o aumento da natalidade desde 2015.



Setembro foi o mês com pior registo face a 2016.



Desde o início do ano nasceram 79 377 bebés no país, menos três por dia.