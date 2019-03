Parlamento britânico procura a solução para o Brexit

Caso aprovem finalmente o acordo que a primeira-ministra Theresa May negociou com a UE tudo se clarifica e o Reino Unido sai a 22 de maio da comunidade.



Caso contrário continua o impasse depois de esta semana os deputados terem retirado à primeira-ministra a prerrogativa de impor a agenda parlamentar.



Os deputados vão agora poder apresentar planos para serem votados na tentativa de encontrar algo que possa reunir consenso no parlamento.



Uma tarefa difícil, como nos conta o correspondente da Antena 1, em Londres, Bruno Manteigas, que descreve os planos alternativos para o “Brexit”.



Adivinha-se uma jornada intensa de votações no parlamento de Londres.