Roque da Cunha acusa ministro de ter pouca força

O secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha diz-se "desapontado com o ministro da Saúde" porque apesar do "chá e simpatia e conhecimento profundo do sector", "pensei que tivesse uma capacidade e uma força política maior junto do Primeiro-Ministro e do ministro das Finanças”.



Uma semana depois da greve dos médicos que teve uma adesão de 90%, dados que o ministério da Saúde não contestou, Jorge Roque da Cunha acrescenta, nesta entrevista à Antena 1, "que não quer fragilizar o ministro", com quem se reuniu esta semana alcançando o compromisso por parte do Governo de que as principais reivindicações dos médicos serão satisfeitas até ao final da legislatura.



Roque da Cunha é de opinião de que Adalberto Campos Fernandes terá pensado que "as circunstâncias de anestesia que o país atravessa faria com que os médicos não fizessem greve”.





"Não consigo dizer que não haja nova greve" dos médicos nesta legislaturaRoque da Cunha diz que o ministro "é um político com alguma habilidade" e critica a pouca transparência de todo o processo e por isso afirma não ter a certeza de que haja uma nova greve até 2019.De forma incisiva, o secretário-geral do SIM coloca também em cima da mesa das negociações a disparidade de pagamentos no SNS (Serviço Nacional de Saúde). Acusa o Governo de em 2016 ter gasto mas de 100 milhões de euros com empresas de prestação de serviço e exemplifica: em Chaves um médico é pago ao fim de semana 8,5 euros/hora e em Vila Real, com a empresa de prestação de serviços, um médico recebe 50 euros/hora.Roque da Cunha é social democrata, agora só militante de base, esteve nas comissões politicas dos PSD de Fernando Nogueira e Marques Mendes, foi número 2 de Pedro Passos Coelho na Juventude Social Democrata, foi deputado uma dúzia de anos e indiretamente critica o seu partido, afirmando que "a oposição ao Governo tem tido uma atitude um pouco mais retraída, mas é compreensível porque não estão a governar”.Roque da Cunha anunciou nesta entrevista que se vai recandidatar à liderança do SIM - o mandato termina em 2018, o que significa estar fora da política ativa. Amigo pessoal e politico de Pedro Passos Coelho confessa na entrevista à Antena 1 que, independentemente das autárquicas, Passos será o candidato do PSD nas legislativas de 2019 "e será primeiro-ministro se tiver maioria absoluta".Roque da Cunha em entrevista à Antena 1 para ouvir na manhã informativa depois das 10h00.