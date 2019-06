Rotatividade das urgências para grávidas: reações

Mário Aleixo - RTP20 Jun, 2019, 12:27 / atualizado em 20 Jun, 2019, 12:27 | Saúde

É assim que Catarina Martins comenta o encerramento rotativo das urgências para grávidas, nos principais hospitais de Lisboa.



A Maternidade Alfredo da Costa e os hospitais de Santa Maria, São Francisco Xavier e Amadora-Sintra vão fechar portas, à vez, a partir do final de julho, devido à falta de obstetras e anestesistas.



A coordenadora do Bloco de Esquerda fala numa situação de enorme gravidade.





Catarina Martins, esta quinta-feira, confrontada com a proposta da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo que prevê o encerramento rotativo das urgências de obstetrícia, entre julho e setembro, devido à incapacidade para manter todos os serviços de portas abertas ao mesmo tempo.Na Antena 1 o Bastonário da Ordem dos Médicos, Miguel Guimarães, sublinha que este é apenas um remendo e não uma solução eficaz para a falta de especialistas o que aumenta os riscos para as grávidas.O bastonário Miguel Guimarães critica também aquilo a que chama um estrangulamento orçamental do ministério da Saúde, imposto pelo ministro das Finanças, Mário Centeno.Na resposta aos receios da Ordem dos Médicos a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo garante que as grávidas não vão andar de ambulância, entre hospitais, durante o período do Verão.O presidente, Luís Pisco, assegura que a resposta dos serviços não vai falhar, nem colocar em causa a segurança das utentes.Os esclarecimentos do presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, perante a falta de obstetras, que vai obrigar ao encerramento rotativo das urgências para grávidas, entre julho e setembro.