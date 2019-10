Saúde. DGS lança campanha para promover a alimentação saudável das crianças

Portugal está entre os países europeus com mais crianças com excesso de peso nos primeiros 4 anos de vida.

Graça Raimundo, Vice-presidente da Ordem dos Nutricionistas, esteve no Bom Dia Portugal e apontou as principais falhas no combate ao excesso de peso nas crianças e o que pode ser feito para inverter a situação, como a adoção de uma alimentação saudável desde os seus primeiros anos.