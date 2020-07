Saúde. Doença de Lyme afeta cerca de 65 mil pessoas na Europa todos os anos

A bactéria que provoca esta doença pode provocar problemas do sistema nervoso central semelhantes à artrite reumatoide ou à fibromialgia. Os locais de maior risco são as matas e florestas, em particular durante o verão. O médico José Carlos Almeida Nunes, no Bom Dia Portugal, explicou mais sobre esta bactéria que é transportada pela carraça.