Ataque cibernético continua a provocar danos

Jorge Almeida - RTP 15 Mai, 2017, 09:14 / atualizado em 15 Mai, 2017, 09:14 | Tecnologia

A Europol alertou que o número de computadores atingidos pode aumentar com o regresso ao trabalho depois do fim de semana, afirmou o diretor Rob Wainwright à cadeia de televisão britânica ITV.







O ciberataque lançado na quinta-feira a nível global atingiu 200 mil computadores de milhares de empresas e organismos em mais de 150 países.



Os computadores bloquearam com um vírus malicioso, os ficheiros ficaram encriptados e em grande parte dos casos foi pedido um resgate de 300 dólares americanos em bitcoins, a moeda virtual da Internet.



Em Portugal, a EDP cortou os acessos à internet para prevenir eventuais ataques informáticos e garantiu que não foi registado qualquer problema. “É como se tivessem roubado um míssil Tomahawk, afirmou Brad Smith, o presidente da Microsoft.



A Portugal Telecom ativou “todos os planos de segurança” e alertou os seus para um vírus perigoso (malware) a circular na internet, pedindo aos utilizadores que tenham cautela na navegação e na abertura de anexos no e-mail.



Em Espanha, a multinacional de telecomunicações Telefónica foi obrigada a desligar os computadores da sede em Madrid, depois de detetar um vírus informático que bloqueou alguns equipamentos.



No Reino Unido, foram reportados problemas em vários hospitais do serviço de saúde britânicos. Centenas de utentes tiveram que ser reencaminhados para outras unidades hospitalares.

Reunião de emergência na Casa Branca

Nos Estados Unidos, o Presidente Trump ordenou ao conselheiro de Segurança Nacional, Tom Bossert, uma reunião de emergência para avaliar a ameaça.



Altos funcionários do FBI e da NSA estiveram reunidos na sala de crise da Casa Branca para um controlo de danos e identificar os autores do ataque informático.







No Japão foram afetados dois mil computadores em 600 localizações do país, incluindo grandes em empresas, como a Nissan e a Hitachi.



“Os governos de todo o mundo devem tratar este ataque como um alerta", escreveu Brad Smith na internet.



As investigações em vários países estão ainda numa fase inicial, com a certeza que é muito difícil conseguir descobrir o ponto de origem de um ataque cibernético com esta dimensão.



Nesta altura, a melhor proteção dos utilizadores é não abrir anexos de correio eletrónico de origem desconhecida.