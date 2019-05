Baltimore é refém de piratas informáticos há duas semanas

Um mal que afeta várias cidades nos EUA

Este é já o segundo ataque ransomware em Baltimore nos últimos 15 meses. A anterior operação do género afetou o sistema informático do serviço telefónico de emergência médica durante 24 horas. E a cidade do Ohio não é a única a sofrer com este mal nos Estados Unidos.

O primeiro ataque surgiu em 2013 no Estado de New Hampshire e, deste então, o número já atinge as centenas. Este ano apenas, 22 ocorreram em diversos Estados norte-americanos . Foi o caso do Michigan, do Texas e de Nova Iorque, entre outros.