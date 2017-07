Drone segue os astronautas da Estação Espacial Internacional

RTP 18 Jul, 2017, 15:38 | Tecnologia

Conhecido como o JEM Internal Ball Camera ou Int-Ball, este drone, com uma largura de 15 centímetros e o peso de um quilo, foi entregue à Estação Espacial Internacional no início do mês de junho, mas só hoje é que foram revelados os primeiros vídeos e imagens captados desde então.







O foco principal do Int-Ball é fotografar e filmar as operações dos astronautas, algo que antes tinha de ser feito pelos mesmos e que, de acordo com a agência espacial japonesa JAXA, ocupava dez por cento do horário de trabalho.



Esta agência afirma que o drone circula “por todo o lado, a qualquer momento e grava imagens de qualquer ângulo”.







O drone é controlado a partir da Terra e as imagens captadas podem ser enviadas em tempo real, algo que permitirá aos controladores de voo e aos cientistas verificarem o trabalho da tripulação como se estivessem na Estação Espacial.



A JAXA promete criar novos planos para “melhorar as suas funções e promover a sua autonomia”, de modo a verificar como esta nova tecnologia pode ser vantajosa em futuras missões espaciais.