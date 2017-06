Google Arts & Culture apresenta maior exposição virtual de moda mundial "We Wear Culture"

Nuno Patrício - RTP 08 Jun, 2017, 12:09 / atualizado em 08 Jun, 2017, 12:11 | Tecnologia

O projecto "We Wear Culture", do Google Arts & Culture, conta com a participação portuguesa, do Museu Nacional do Teatro e da Dança e do Museu Nacional do Traje, entre mais de 180 instituições culturais de Nova Iorque, Londres, Paris, Tóquio, São Paulo entre muitas outras em todo o mundo.



Os famosos e marcantes figurinos dos Bailados Verde Gaio do Museu Nacional do Teatro e da Dança e outros trajes ficam disponíveis online como parte desta exposição global que hoje se inaugura.



A arte e a cultura portuguesa é disponibilizada pelo Museu Nacional do Traje com várias exposição de trajes históricos até à atualidade, onde se pode ver uma exposição desconhecida do olhar do público.



Com o recurso a tecnologia de ponta, o projeto permite explorar desde a antiga Rota da Seda à história das roupas que usamos nos nossos dias, passando pela moda cortesã de Versalhes e pelo punk britânico.



Peças icónicas que mudaram a forma como as sucessivas gerações se vestiram, como foram as meias de vidro de Marilyn Monroe ou o vestido preto de Chanel, agora em realidade virtual.





Vídeo em Realidade Virtual do vestido preto da Chanel / Playlist de todos os vídeos em RV Vídeo dos Bastidores "We Wear Culture" - As histórias por trás do que vestimos; Fonte: google - DR



As exposições incluem ícones da moda, os seus movimentos, as referências e as tendências, destacando-se figuras como Alexander McQueen, Marilyn Monroe, Cristóbal Balenciaga, Coco Chanel, Audrey Hepburn, Christian Dior, Helmut Newton, Irving Penn, Yves Saint Laurent, Manolo Blahnik, Gianni Versace , Oscar de la Renta, Pierre Balmain, Vivienne Westwood, Miyake Issey, entre muitos outros.



Especialistas de moda, curadores, designers, universidades, museus e instituições independentes de todo o mundo colaboraram nas exposições para mostrarem que a moda é uma parte da nossa cultura, uma forma de arte e o resultado de uma produção especializada de forte impacto.



Google usa tecnologia de captação em 4K



A tecnologia de ponta do Google, incluindo imagens de realidade virtual, videos 360º, Street View e imagens de ultra alta resolução, dita "gigapixel" foram usados para fixar as imagens das coleções tornando-as disponíveis a todos. Destaques disponíveis online do Museu Nacional do Teatro e da Dança incluem:

Mais de 180 instituições culturais de referência no campo da moda de 42 países.

Mais de 400 exposições online e histórias num total de 30.000 fotografias, vídeos e outros documentos.

4 experiências de realidade virtual de peças icónicas da moda.

Mais de 700 imagens de ultra alta-definição, ditas imagens gigapixel.

Mais de 40 locais oferecem o acesso a percursos com o Google Street View.

Descubra aspetos da maior coleção mundial de trajes no Laboratório do Instituto de Conservação do Metropolitan Museum de Nova Iorque graças a um filme em 360°do trabalho dos especialistas na conservação dos 35 mil objetos do museu.

Faça uma visita virtual a muitas casas de moda como a Alcofa de sonho da Condé Nast, o Palácio de Versalhes ou a African Heritage House.

Percorra o MoMu Museu da Moda de Antuérpia um local onde os criadores de tendências da moda o esperam ou o Palazzo Pitti onde a exposição "Uma Visão da Moda" de Karl Lagerfeld está patente.

Através das imagens de ultra alta resolução - realizadas com a Google Art Camera -deslumbramo-nos com a mestria dos pontos do Robe do Dragão usado pelo imperador chinês da dinastia Qing ou com os detalhes artísticos em rosa do casaco de noite de Elsa Schiaparelli, um dos exemplos da ligação apaixonada que a Moda manteve com o Surrealismo.

Destaques disponíveis online do Museu Nacional do Traje incluem:Mais destaques do projeto We wear culture:O Google Arts & Culture é uma nova e imersiva maneira de explorar arte, história e maravilhas do mundo e coloca mais de mil museus ao seu alcance.Na sequência de projectos que tornaram acessíveis a Arte Pública , as Artes Performativas e a História Natural por todo o mundo, a exposição "We wear culture" permite que todos explorem o mundo da moda.A aplicação Google Arts & Culture é gratuita e está disponível na web , para iOS e para Android