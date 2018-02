Morri, mas nas redes sociais não

Nuno Patrício - RTP10 Fev, 2018, 08:55 / atualizado em 10 Fev, 2018, 08:56 | Tecnologia

Quantos de nós já pensaram o que acontece nessa altura às nossas contas no Facebook, Twitter, Instagram, Google, entre centenas de aplicações eletrónicas que durante a nossa vida, criamos e usamos diariamente.Diariamente o planeta perde 140 mil habitantes, ou seja uma média de 100 pessoas por minuto. Se tivermos em conta que 30 por cento do total populacional utiliza as redes sociais, podemos pensar que todos os dias existem aproximadamente 45 mil perfis de usuários mortos.



Há também questão do sigilo pessoal em campos onde a amizade e a conversação se tornam um pouco mais privadas, como no caso do Messenger, Whats app ou o Viber. Campos que podem ser acedidos através de programas partilhados, como existe, por exemplo, entre o Facebook e o Messenger.



O que acontece a estas contas depois de morrermos? São questões que podem ser resolvidas, ainda em vida, com o encerramento precoce das contas. Mas são raros os casos em que isso acontece, porque acreditamos que a morte só chega lá mais para a frente.

O que acontece com a "vida online" de quem morre?

"Olá. Olha como sou." Este é o convite apresentado nas redes sociais. Informações pessoais, de todos os tipos, nome, cidade, estado civil, locais de estudo e trabalho, contatos, além de muitas fotografias.



Dados oferecidos sem preocupações quanto a privacidade e segurança. Uma exposição à mão de quem a deseja procurar.



O que acontece a este manancial de dados de “vida online” de quem morre?



Para anularem ou criarem um memorial, as principais redes sociais pedem um certificado de óbito ou uma cópia do documento do utilizador falecido. Feitas as contas, estima-se que todos os dias haja 45 mil perfis de usuários que morreram. Uma espécie de cemitério virtual, cheio de recordações, que muitos não gostariam de voltar a ver. E se nada for feito, os algoritmos encarregam-se de recordar momentos e aniversários que já não fazem sentido.



Então, o que fazer?



O mais fácil seria deixar uma espécie de guia de utilizador a alguém de confiança com os nomes de entrada (login), bem como as tão temidas e secretas palavras-passe (password). De outra forma, resta seguir as opções que cada rede social disponibiliza.

Como apagar uma conta no Facebook

Para apagar a conta na rede social de Mark Zuckerberg é necessário preencher um formulário e enviar um comprovativo do óbito, como o registo de óbito ou uma notícia. Ainda dentro deste procedimento existem duas opções: pode solicitar que o perfil seja removido ou transformado em memorial.







No caso de a opção ser o memorial, o centro de ajuda do Facebook dá-lhe a conhecer as mudanças que surgem no perfil exposto ao público, com a exibição da expressão "Em memória de".



Dependendo sempre das configurações de privacidade da conta, os amigos podem compartilhar memórias na linha de tempo do memorial, bem como ver as fotos que o usuário publicou durante a vida.



Além destas alterações, o Facebook ainda se compromete a não exibir os perfis em espaços públicos como nas sugestões do recurso “Pessoas que você talvez conheça”, em lembretes de aniversário e anúncios, entre outros.

Como apagar uma conta no Instagram

Tal como o Facebook, o Instagram também oferece duas opções. Existem, contudo, algumas diferenças. Qualquer utilizador pode informar a morte de um usuário e transformar o perfil em memorial, sempre através de um comprovativo oficial do óbito. Apenas os parentes diretos podem solicitar a remoção da conta.





Como apagar uma conta no Twitter

No caso do Twitter, esta rede social, além de exigir uma cópia da certidão de óbito oficial, exige também uma cópia do documento da identidade de quem solicita a remoção do perfil.



Uma etapa necessária, refere o site, para evitar denúncias falsas e/ou não autorizadas. A rede social Twitter garante ainda que as informações permanecerão confidenciais e serão excluídas assim que for examinado o processo.





Como apagar uma conta nos serviços Google

A Google tem uma série de serviços associados: gmail, youtube, drive, fotos. Serviços que apesar de serem ‘quase’ independentes estão emparelhados na plataforma Google. Por isso, basta solicitar a anulação num ponto para que todo o histórico seja eliminado.



Para isso, é preciso enviar um certificado de óbito. Mas o centro de ajuda da Google avisa que até pode "trabalhar com familiares e representantes imediatos para fechar a conta de uma pessoa falecida quando apropriado. Em determinadas circunstâncias, podemos fornecer conteúdo da conta de um usuário falecido".



"Em todos esses casos, nossa principal responsabilidade (Google) é manter a informação das pessoas segura, segura e privada. Não podemos fornecer senhas ou outros detalhes de login. Qualquer decisão de satisfazer um pedido sobre um usuário falecido será feita somente após uma revisão cuidadosa."



A Google diz ainda que ”reconhece que muitas pessoas morrem sem deixar instruções claras sobre como gerenciar suas contas on-line”, razão pela qual se quer salvaguardar de eventuais processos judiciais.







Um assunto delicado, mas essencial para quem gosta de compartilhar a vida na internet.



Num mundo eletronicamente global, a nossa impressão digital revela-se valiosa. A manutenção desta, mesmo após a morte, é fundamental para a preservação da nossa passagem por cá.