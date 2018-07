Novos materiais podem ser usados para carregar baterias mais rápido

Muitas das tecnologias que utilizamos no dia-a-dia estão a ficar cada vez menores, rápidas e baratas, com a exceção das baterias."Estamos sempre à procura de materiais com uma alta taxa de desempenho de bateria, o que resultaria numa carga muito mais rápida e também poderia fornecer alta potência", disse Kent Griffith, investigador no Departamento de Química de Cambridge.As baterias são feitas de três componentes: um elétrodo positivo, um elétrodo negativo e um eletrólito.Segundo a publicação , quando uma bateria está a ser carregada, os iões de lítio são extraídos do elétrodo positivo e movem-se para o elétrodo negativo, onde são armazenados. Quanto mais rápido este processo ocorrer, mais rápido a bateria poderá ser carregada.