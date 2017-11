Primeiro supercomputador de Portugal em funcionamento no primeiro semestre de 2018

Lusa25 Nov, 2017, 14:53 | Tecnologia

O governante explicou, em Braga, que o supercomputador (computador com grande capacidade de processamento de dados e memória) será cedido pela Universidade do Texas em Austin (Estados Unidos da América) e vai integrar um centro de computação avançada que nascerá na Universidade do Minho (UMinho).

"Vamos criar, pela primeira vez, capacidade de supercomputação em Portugal", sublinhou o ministro.

Manuel Heitor falava na UMinho, durante a assinatura do memorando de entendimento entre aquela academia, a Universidade do Texas e a Fundação para a Ciência e Tecnologia, para a instalação do Centro de Computação Avançada do Minho.

Segundo o governante, Portugal dá assim um passo para se afirmar "naquilo que melhor se faz no mundo para servir a comunidade científica e o tecido empresarial".

Manuel Heitor disse que o memorando foi também "o primeiro passo" para a participação ativa de Portugal no Air Center - Centro de Investigação Internacional do Atlântico, formalizado na segunda-feira, no Brasil, e que reúne nove países e 25 instituições de todo o mundo.

O objetivo do Air Center é criar uma rede para processar dados para o Atlântico, em matérias que vão desde a segurança marítima à identificação de recursos biológicos, às pescas, ao impacto das alterações climáticas e à prevenção de incêndios.

"O Minho vai ser um ponto importante naquela rede", disse ainda o ministro.

Nesta deslocação à Universidade do Minho, Manuel Heitor entregou ao reitor cessante daquela academia, António Cunha, a Medalha de Mérito Científico, pelo seu "excecional contributo" para o desenvolvimento da ciência em Portugal.

António Cunha foi reitor da UMinho durante oito anos, mas a partir de terça-feira o cargo será assumido por Rui Vieira de Castro.