Privacidade. Google guarda dados de localização sem autorização

O Google Maps, por exemplo, guarda informações quando os utilizadores abrem a aplicação, e as atualizações automáticas diárias de previsão de tempo em smartphones Android fornecem uma aproximação da localização do utilizador.

Armazenar a informação sobre localização em violação das opções do utilizador é "errado", afirmou Jonathan Mayer, um dos cientistas da Universidade de Princeton e ex-chefe de tecnologia na autoridade reguladora do setor, a Comissão Federal de Comunicações.De acordo com a página de privacidade da empresa "é possível desativar o histórico de localização a qualquer momento. Com o histórico de localização desativado, os lugares onde está não são guardados”.

A mensagem oficial do Google é promover a autonomia quando se trata de decidir quais as informações que os utilizadores querem partilhar.

No entanto, a agência de notícias garante isso não é verdade. Mesmo quando se pausa o histórico de localização, algumas das aplicações do Google guardam automaticamente os dados de localização sem permissão.



"O histórico de localização é um produto do Google que é totalmente aceite e os utilizadores têm a possibilidade de editar, excluir ou desativá-lo a qualquer momento", afirmou a empresa em comunicado à Bloomberg





A Google refere, nesta nota, que apenas guarda os dados para melhorar a experiência do utilizador. "Garantimos que os utilizadores do histórico de localização sabem que quando desativam o produto, continuamos a usar a localização para melhorar a experiência do Google quando realizam uma pesquisa ou usam o Google para obter rotas", acrescenta.



A Google esta integrada na Alphabet Inc., uma holding que obtém receita através da publicidade reforçada por dados gerados pelos utilizadores, fornecendo informações úteis para os anunciantes.

A Google informou recentemente que os negócios de publicidade da empresa aumentaram 24% no segundo trimestre, elevando a receita total da Alphabet para mais de 26 mil milhões de dólares.O CEO da Google, Sundar Pichai, avisou que a empresa está a explorar novas formas de colocar conteúdo e anúncios nos serviços de mapas.A questão da privacidade afeta cerca de dois milhões de utilizadores de aparelhos com o sistema Android e centenas de milhões de utilizadores do iPhone, que utilizam o Google para mapas ou pesquisas.