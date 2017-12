Salvador Sobral, o mais procurado no Google em Portugal

Nuno Patrício - RTP13 Dez, 2017, 08:37 / atualizado em 13 Dez, 2017, 08:39 | Tecnologia

A seleção da multinacional norte-americana é de alcance internacional, levando em conta as buscas realizadas em cada país nos últimos 12 meses.



À cabeça das buscas em Portugal surge o nome que colocou o país na história do Festival Eurovisão da Canção: Salvador Sobral, vencedor em Kiev, na Ucrânia.



Além de Salvador Sobral, ou da vista do Papa Francisco a Fátima, no centenário das denominadas aparições, o ano de 2017 fica também marcado pelos incêndios que devoraram milhares de hectares de floresta e ceifaram dezenas de vidas.



Foi também o ano das mortes de figuras como Mário Soares, Belmiro de Azevedo, António Pires de Lima, António Francisco dos Santos, João Ricardo, Pedro Rolo Duarte e Zé Pedro, entre outros nomes.

As dez buscas mas frequentes





Salvador Sobral

Mobdro (App internet)

Taça das Confederações (Futebol)

Autárquicas 2017 (Política)

Pixwords (Jogo internet)

Love on Top (Programa TV – Entretenimento)

Fogos (País)

Pedrógão Grande (País)

Eurovision 2017 (Concurso musical TV - Entretenimento)

iPhone 8 (Tecnologia)



Já por tendências e face ao ano anterior, as escolhas divergem. Entre as figuras nacionais, a três principais buscas recaem em Salvador Sobral, Mário Soares e Luísa Sobral.



No campo das figuras internacionais, as três primeiras procuras são Chester Bennington, Chris Cornell e o Papa Francisco.



Nos eventos desportivos, os internautas procuram informação sobre a Taça das Confederações, o Tour de France e McGregor vs Mayweather.



Na área de entretenimento televisivo, as buscas incidiram sobre Love onTop, Desafio Final e Biggest Deal.



Por fim, os internautas procuraram também saber “o que é um Pangolim”, seguindo-se o equinócio de outono e a Chemex.



Houve também quem perguntasse ao Google “o que era o leite creme”.



O que é o "Ano em Pesquisa" da Google?

O Ano em Pesquisa da Google é um "olhar" anual à tabela de tendências no motor de busca. Ao compilar o ano de 2016, analisou-se a agregação de milhares de milhões de pesquisas ao longo do ano.As pesquisas incidem sobre as tendências que tiveram o maior pico de tráfego durante 2017, em comparação com 2016.A Google utiliza informação de múltiplas fontes, incluindo a ferramenta pública Google Trends, bem como outras ferramentas internas de informação.São também filtradas as pesquisasde forma a criar as listas que melhor refletem o espírito do ano.