Sonda europeia Gaia oferece Via Láctea em 3D

Nuno Patrício - RTP27 Abr, 2018, 01:57 | Tecnologia

O mapa foi publicado esta quarta-feira, dia 25 de abril, pela equipa Gaia da Agência Espacial Europeia (ESA), oferecendo aos internautas a possibilidade de observar 'os horizontes do próprio planeta Terra'.



A sonda europeia Gaia foi colocada num ponto estratégico da órbita terreste, captando o brilho de quase 1,7 mil milhões de estrelas entre julho de 2014 e maio de 2016 para criar o mapa 3D mais preciso da Via Láctea.



O resultado foi uma imagem tridimensional do que nos rodeia, através da combinação das fotos do espaço que nos envolve.







A recolha feita pela Gaia inclui medições de meio milhão de quasares - buracos negros ativos nos centros de galáxias distantes - e de 14.099 objetos conhecidos do sistema solar (principalmente asteróides), observações de galáxias próximas e uma enorme quantidade de poeira, bem como uns extraordinários 87 milhões de estrelas.



Para captar esta maravilha, a sonda europeia mediu as distâncias e os movimentos das estrelas, aproveitando o movimento da Terra em redor do Sol, uma técnica designada de paralaxe. À medida que a Terra se move, as estrelas parecem traçar uma pequena elipse, cujo tamanho está relacionado com a distância das estrelas.







Através da medição dos comprimentos de onda de luz que as estrelas emitem, poderá ser analisado a rapidez a que estas se movem e qual a direção e distância do nosso Sol. Combinando as medidas de Gaia com anteriores levantamentos do céu, os astrónomos puderam assim seguir os movimentos realizados pelas estrelas.



A Gaia foi lançada em 2013 e enviou para a Terra o primeiro lote de dados em setembro de 2016, dados que incluíam distâncias e movimentos de aproximadamente dois milhões de estrelas. Novas recolhas fizeram este número crescer para 1,3 mil milhões.



Já com a segunda divulgação de dados, os cientistas sugerem que a galáxia contém duas populações distintas de estrelas que poderão ter origens diferentes. A química e os movimentos das estrelas sugerem uma galáxia diferente, que a Via Láctea canibalizou há muito muito tempo.





Para o diretor científico da ESA, Günther Hasinger, "com os dados recolhidos pela sonda Gaia, podemos reconstruir toda a história da Via Láctea".