YouTube Kids retira comentários predatórios e aumenta segurança nos vídeos infantis

Ainda esta sexta-feira, na edição do jornal I, o tema é abordado, dando a conhecer que o canal em questão do YouTube, dedicado ao público mais novo, estaria a disponibilizar vídeos infantis, adulterados, contendo alguns deles explicações visuais detalhadas de como praticar suicídio.







O YouTube afirma em comunicado que "ao mesmo tempo que removem centenas de milhões de comentários, que violavam as políticas da empresa, estão a trabalhar num classificador ainda mais eficaz que permite identificar e remover comentários predatórios De acordo com o jornal, os vídeos encontrados, visualizados pelas crianças, foram identificados e relatados à Google, dona do YouTube. Segundo o matutino, nos últimos oito meses o problema foi relatado por vários utilizadores, que pediam a retirada dos conteúdos da plataforma. Material que só foi retirado após grande exposição nas redes sociais e comunicação social.



Um novo classificador de comentários

Num comunicado enviado às redações esta sexta-feira, o YouTube refere que “nenhuma forma de conteúdo que ponha em causa menores é aceitável no YouTube e é por isso que encerrámos determinados canais que, de alguma forma, tentam pôr em risco as crianças. Vídeos que incentivem desafios prejudiciais ou perigosos destinados a quaisquer audiências são claramente contra as nossas políticas. Vamos continuar a tomar medidas sempre que criadores violem as nossas políticas de formas que possam causar dano aos utilizadores em geral e à comunidade de criadores".







E apela às pessoas para que "continuem a sinalizar e a denunciar ao YouTube este tipo de vídeos”.

Perante os factos e notícias, o YouTube acaba de revelar novas medidas de proteção de menores na plataforma, que passam pela desativação de comentários em vídeos com menores, lançamento de novo classificador de comentários e ações contra criadores que causem danos aos utilizadores em geral e à plataforma.A equipa do YouTube fala diretamente aos criadores de conteúdos e explicam estar preocupados em “proteger os jovens” e querem “fazer isto da forma correta”.Razão pela qual a partir de agora os comentários passam a estar parcialmente desativados.Mesmo cientes que os comentários são parte da experiência do YouTube, reconhecem que muitos comentários de dezenas de milhões de vídeos poderiam estar sujeitos a comportamentos predatórios. Facto esse que levou a marca, ao longo da última semana, a desativar esta ferramenta.O Youtube diz também que vai continuar a identificar vídeos de risco ao longo dos próximos meses, bem como alargar a medida para suspender comentários em vídeos com menores mais novos e mais velhos com risco de poderem atrair comportamento predatório.A marca alerta contudo que “um pequeno número de criadores poderão manter os seus comentários ativados neste tipo de vídeos”, mas a estes canais será exigida a moderação ativa dos comentários para além da utilização das ferramentas de moderação. Os comentários ficarão igualmente em canais que demonstrem um baixo risco para comportamentos predatórios.