Federica Mogherini, antiga Alta Representante da UE: "Este é o mundo mais perigoso em que já vivemos"

A antiga Alta Representante da União Europeia para a Política Externa e Segurança da União Europeia esteve na Lousã, a convite da Comissão Europeia em Portugal. Federica Mogherini discursou para 40 jovens portugueses na 8ª edição do Summer CEmp.



Numa entrevista exclusiva à RTP Europa, Federica Mogherini confessou que não se recorda "de uma época mais perigosa" do que a que vivemos atualmente, e justifica: "Todas as instituições internacionais que foram construídas após a Segunda Guerra Mundial estão agora a ser desafiadas, ou ativamente destruídas a partir de dentro".



Sobre a Guerra no Médio Oriente, a antiga Alta Representante da UE descreveu os iranianos como "negociadores extremamente talentosos" e garantiu que nunca irão negociar sob ameaça. "Não é através de bombardeamentos que se consegue um acordo nuclear", assegurou a política italiana.



Federica Mogherini foi Reitora do Colégio da Europa em Bruges, na Bélgica, entre 2020 e 2025. Demitiu-se depois de ter sido acusada de fraude e corrupção numa investigação lançada pela Procuradoria Europeia. À RTP Europa, admitiu que sempre trabalhou com total transparência e integridade.